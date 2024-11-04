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        Kırıkkale'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kırıkkale çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 16:44 Güncelleme: 04.11.2024 - 16:50
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        Kırıkkale'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Kırıkkale çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Dolmuşçuluk yaptıkları öğrenilen M.Y.E. ile E.Ç. arasında Yenidoğan Mahallesi'ndeki dolmuş duraklarında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç, üzerindeki tabancayla M.Y.E'ye ateş etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bacaklarından yaralanan M.Y.E, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Olayın ardından şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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