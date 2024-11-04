Kırıkkale'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Kırıkkale çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Kırıkkale çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Dolmuşçuluk yaptıkları öğrenilen M.Y.E. ile E.Ç. arasında Yenidoğan Mahallesi'ndeki dolmuş duraklarında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç, üzerindeki tabancayla M.Y.E'ye ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacaklarından yaralanan M.Y.E, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
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