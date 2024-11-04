Kırıkkale'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dolmuşçuluk yaptıkları öğrenilen M.Y.E. ile E.Ç. arasında Yenidoğan Mahallesi'ndeki dolmuş duraklarında tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.