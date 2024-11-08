Kırıkkale'de baca temizlediği sırada havalandırma boşluğuna düşen kadın öldü
Kırıkkale'de binanın çatı katında baca temizliği yaptığı sırada havalandırma boşluğuna düşen kadın yaşamını yitirdi.
Kırıkkale'de binanın çatı katında baca temizliği yaptığı sırada havalandırma boşluğuna düşen kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Sünbül Ş. (51), Tepebaşı Mahallesi 643. Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatı katında baca temizliği yaptığı sırada dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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