Kırıkkale'de baca temizlediği sırada havalandırma boşluğuna düşen kadın öldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Sünbül Ş. (51), Tepebaşı Mahallesi 643. Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatı katında baca temizliği yaptığı sırada dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.