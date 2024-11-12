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        Kırıkkale'de aranan biri firari hükümlü 7 kişi yakalandı

        Kırıkkale'de aranan biri firari hükümlü 7 kişi polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 15:33 Güncelleme: 12.11.2024 - 15:33
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        Kırıkkale'de aranan biri firari hükümlü 7 kişi yakalandı
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        Kırıkkale'de aranan biri firari hükümlü 7 kişi polis ekiplerince yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Çalışmalarda hakkında "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası ve 6 farklı suçtan kaydı bulunan S.V. yakalandı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 6 şüpheli ise sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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