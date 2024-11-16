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        Kırıkkale'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de iki ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 16:56 Güncelleme: 16.11.2024 - 17:09
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        Kırıkkale'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de iki ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Nihat Titiz idaresindeki 02 HU 128 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Irmak köyü Virajlar mevkisinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

        Kazada otomobildeki aynı aileden Gülşen (39), Ahmet Yasin (10), Muhammed Nurullah (13), Muhammed Ubeyd (11) ve Elif Kübra Titiz (2) yaralandı.

        Furkan Türkcan'ın kullandığı 19 AEU 272 plakalı otomobil de aynı mevkide bariyerlere çarptı.

        Kazada, araçta bulunan Hatice Nur Türkcan ve Yiğit Alp Türkcan yaralandı.

        Yaralılar, sağlık görevlilerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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