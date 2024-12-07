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        Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 84 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 15:04 Güncelleme: 07.12.2024 - 15:04
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        Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü
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        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 84 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

        Emirler Mahallesi Halil Çavdar Sokak'taki 2 katlı müstakil evin birinci katında tek başına yaşayan Ali B'den haber alamayan yakınları, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Eve gelen ekipler, hareketsiz yatan Ali B'nin, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ali B'nin cenazesi, incelemenin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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