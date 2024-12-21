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        Kırıkkale'de yük trenin otomobile çarpması KGYS kamerasına yansıdı

        Kırıkkale'de yük treninin kontrollü hemzemin geçitte arızalanan otomobile çarpması, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 22:24 Güncelleme: 21.12.2024 - 22:24
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        Kırıkkale'de yük trenin otomobile çarpması KGYS kamerasına yansıdı
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        Kırıkkale'de yük treninin kontrollü hemzemin geçitte arızalanan otomobile çarpması, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca görüntülendi.

        Yunus Emre U. idaresindeki 71 AAG 481 plakalı otomobil, Başpınar Kavşağı'ndaki hemzemin geçitte arızalandı.

        Aracı hemzemin geçitten çıkarmak isteyen sürücü ve bazı vatandaşlar, treni fark edince bölgeden uzaklaştı.

        Yük treni, çarptığı otomobili bir süre sürükledikten sonra durdu.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, aracı kurtarma çalışması başlattı.

        Öte yandan, trenin hemzemin geçitte kalan otomobile çarpması, KGYS kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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