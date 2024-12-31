Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de 1 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Kırıkkale'de evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 10:26 Güncelleme: 31.12.2024 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de 1 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yaylacık Mahallesi'nde A.A'ya ait evden 10 bin lira değerinde ziynet eşyası çalışması üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma yaptı.

        Kimliği belirlenen zanlı S.G, ekiplerce kent merkezinde yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
        Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı
        Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Transfer çıkmaza girdi!
        Transfer çıkmaza girdi!
        AI ve geleceğin sosyal politikaları
        AI ve geleceğin sosyal politikaları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        HÜRKUŞ gökyüzü ile buluştu! Hem de onun resmiyle!
        HÜRKUŞ gökyüzü ile buluştu! Hem de onun resmiyle!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        Scholz'dan Musk'a eleştiri
        Scholz'dan Musk'a eleştiri
        İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
        İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        Gündelikçi sigortası zamlandı
        Gündelikçi sigortası zamlandı
        MTV zammı belli oldu
        MTV zammı belli oldu
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı

        Benzer Haberler

        Kırıkkale Valisi Makas'tan yeni yıl mesajı
        Kırıkkale Valisi Makas'tan yeni yıl mesajı
        Kırıkkale'de sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de hakkında 22 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de hakkında 22 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz: Günlük 1 milyon kişiye yemek çıkarma kap...
        Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz: Günlük 1 milyon kişiye yemek çıkarma kap...
        Bahşılı'da bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
        Bahşılı'da bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
        Kırıkkale'de trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi
        Kırıkkale'de trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi