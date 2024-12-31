Kırıkkale'de 1 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yaylacık Mahallesi'nde A.A'ya ait evden 10 bin lira değerinde ziynet eşyası çalışması üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.