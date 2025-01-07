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        Kırıkkale'de Tarım ve Orman Bakanlığının fotoğraf sergisi açıldı

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren fotoğrafların yer aldığı sergi Kırıkkale'de açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 11:17 Güncelleme: 07.01.2025 - 11:19
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        Kırıkkale'de Tarım ve Orman Bakanlığının fotoğraf sergisi açıldı
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        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren fotoğrafların yer aldığı sergi Kırıkkale'de açıldı.

        Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılışı, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Ateş ile Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı Murat Gümüşbaş'ın katılımıyla yapıldı.

        Ateş ve Gümüşbaş, açılışın ardından sergiyi gezerek fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin de katıldığı sergi, 9 Ocak Perşembe gününe kadar ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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