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        Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 10:14 Güncelleme: 21.01.2025 - 10:14
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        Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu I.J.M.A.R'yi kent merkezinde yakaladı.

        Şüphelinin evinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyale el konuldu.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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