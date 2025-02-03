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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 10:34 Güncelleme: 03.02.2025 - 10:34
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokakta uyuşturucu satanların yakalanması yönelik Bağlarbaşı Mahallesi'nde O.U. (34) ve F.T'nin (15 ) üzerinde 20 gram sentetik uyuşturucuyla uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 695 lira ele geçirdi.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 38 gram sentetik uyuşturucu ve 2 hassas terazi bulundu.

        Cumhuriyet savcısının talimatıyla operasyon kapsamında M.T. (41), F.C. (29), C.Ş. (30) ve M.T. (19) de yakalandı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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