Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokakta uyuşturucu satanların yakalanması yönelik Bağlarbaşı Mahallesi'nde O.U. (34) ve F.T'nin (15 ) üzerinde 20 gram sentetik uyuşturucuyla uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 695 lira ele geçirdi.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 38 gram sentetik uyuşturucu ve 2 hassas terazi bulundu.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla operasyon kapsamında M.T. (41), F.C. (29), C.Ş. (30) ve M.T. (19) de yakalandı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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