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        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1'i çocuk 3 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 09:09 Güncelleme: 20.02.2025 - 09:22
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        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1'i çocuk 3 kişi tedavi altına alındı.

        S.A. (18) idaresindeki 06 DSP 40 plakalı otomobil, Fabrikalar Mahallesi Ağabey Pehlivanlı Bulvarı'nda H.S'nin (36) kullandığı 71 ADE 830 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü S.A. ile araçlardaki P.Ö. (18) ve B.S. (13) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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