Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de belediye temizlik görevlisi sokakta ölü bulundu

        Kırıkkale'de belediye temizlik görevlisi sokakta ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 09:45 Güncelleme: 10.03.2025 - 10:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de belediye temizlik görevlisi sokakta ölü bulundu
        ABONE OL

        Kırıkkale'de belediye temizlik görevlisi sokakta ölü bulundu.

        Edinilen bilgiye göre, Etiler Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki apartmanın yanında temizlik görevlisinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kırıkkale Belediyesi temizlik görevlisi olduğu öğrenilen Göksen G. sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sabah saatlerinde bölgesinde görev aldığı belirtilen Göksen G'nin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        Kuzey Koreli hacker grubu, 300 milyon doları nakit paraya çevirdi
        Kuzey Koreli hacker grubu, 300 milyon doları nakit paraya çevirdi
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        Hakkari’deki seçim husumeti İstanbul'da silahlı saldırıya dönüştü!
        Hakkari’deki seçim husumeti İstanbul'da silahlı saldırıya dönüştü!
        Yan bakma cinayeti! 20 yaşındaki genç öldürüldü!
        Yan bakma cinayeti! 20 yaşındaki genç öldürüldü!
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        "Hakem beni korkuttu!"
        "Hakem beni korkuttu!"
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        Türkan 12 gün savaştı... Çok büyük acı!
        Türkan 12 gün savaştı... Çok büyük acı!
        Meksika liderinden Trump'ın vergi kararının ardından miting
        Meksika liderinden Trump'ın vergi kararının ardından miting
        ABD ve Rusya, BMGK'yı toplantıya çağırdı
        ABD ve Rusya, BMGK'yı toplantıya çağırdı
        Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı'na: Sessiz ol, küçük adam
        Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı'na: Sessiz ol, küçük adam
        Kabine toplanıyor
        Kabine toplanıyor
        Film gibi... 36.5 milyon dolarlık kokain... Şüpheli kaşkolden belirlendi!
        Film gibi... 36.5 milyon dolarlık kokain... Şüpheli kaşkolden belirlendi!
        Çalışan emekliye vergi muafiyeti yok
        Çalışan emekliye vergi muafiyeti yok

        Benzer Haberler

        Kadınlar annelerinden öğrendikleri yöresel lezzetleri öğrencilerle hazırlıy...
        Kadınlar annelerinden öğrendikleri yöresel lezzetleri öğrencilerle hazırlıy...
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Bahşılı'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
        Bahşılı'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
        Bahçe duvarına çarpıp, devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bahçe duvarına çarpıp, devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı'dan Vali Makas'a ziyaret
        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı'dan Vali Makas'a ziyaret