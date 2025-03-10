Kırıkkale'de belediye temizlik görevlisi sokakta ölü bulundu
Kırıkkale'de belediye temizlik görevlisi sokakta ölü bulundu.
Kırıkkale'de belediye temizlik görevlisi sokakta ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Etiler Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki apartmanın yanında temizlik görevlisinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kırıkkale Belediyesi temizlik görevlisi olduğu öğrenilen Göksen G. sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.
Sabah saatlerinde bölgesinde görev aldığı belirtilen Göksen G'nin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.