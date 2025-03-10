Kırıkkale'ye Savunma Sanayi Meslek Lisesi açılacak

Kırıkkale milletvekilleri AK Parti'li Mustafa Kaplan ve MHP'li Halil Öztürk, kentte bu yıl açılması planlanan Savunma Sanayi Meslek Lisesine ilişkin açıklama yaptı.

Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kırıkkale'nin savunma sanayinin kalbinde yer alan, köklü üretim tecrübesiyle Türkiye'nin stratejik şehirlerinden biri olduğunu belirtti.

Bu güçlü mirası daha da ileri taşımak ve Kırıkkaleli gençleri savunma sanayinde etkin roller üstlenecek şekilde yetiştirmek amacıyla Savunma Sanayi Meslek Lisesini şehre kazandıracaklarını aktaran Kaplan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda konuyu öncesinde Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ve Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin ile paylaşarak desteklerini talep ettik. Milli Savunma Komisyonu'nda gündeme getirerek onay sürecini hızlandırdık ve neticede 2025 yılı içinde okulun açılacağı müjdesini aldık. Bakanlarımız Güler ve Tekin, Milli Savunma Bakan Yardımcımız Alparslan Kavaklıoğlu ile MKE AŞ Genel Müdürümüz İlhami Keleş'e şükranlarımızı sunuyorum. Sürecin başından itibaren katkı sağlayan MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'e de teşekkür ediyorum."

MHP Milletvekili Öztürk de bu tür eğitim kurumlarının sadece Kırıkkale için değil, Türk savunma sanayi ve Türkiye'nin geleceği için de büyük ehemmiyet arz ettiğini ifade etti.

Bu kurumlardan eğitim alacak gençlerin sektörle iç içe bir eğitim süreci yürüteceğini ve mezun olur olmaz sektördeki iş olanaklarına kavuşacağını anlatan Öztürk, "Ayrıca savunma sanayinde faaliyet gösteren şirketlerde nitelikli, kendini yetiştirmiş, geliştirmiş, uzman, alanına hakim işgücü ile daha nitelikli ve kaliteli üretim yapacaktır. Böylece bu alanda uluslararası rekabetteki olanağımız artacak ve adımızdan daha fazla söz ettirir hale geleceğiz. Kırıkkale için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Kırıkkale için sözde ve göz boyamalık değil, samimiyetle ve kalben elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.