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        Kırıkkale'de temizlik görevlisi sokakta ölü bulundu

        KIRIKKALE'de belediye temizlik görevlisi Göksen Gök (51), sokakta ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 10:59 Güncelleme: 10.03.2025 - 11:05
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        Kırıkkale'de temizlik görevlisi sokakta ölü bulundu
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        KIRIKKALE'de belediye temizlik görevlisi Göksen Gök (51), sokakta ölü bulundu.

        Etiler Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda sabah saatlerinde bir apartmanın garaj girişinde temizlik görevlisinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Kırıkkale Belediyesi'nde temizlik görevlisi olduğu öğrenilen Göksen Gök'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Gündüz vardiyasında çalıştığı, sabah saatlerinde işe başladığı belirtilen Gök'ün cenazesi, Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Göksen Gök'ün kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

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