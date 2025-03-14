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        Kırıkkale'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 22:00 Güncelleme: 14.03.2025 - 22:10
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        Kırıkkale'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Hacıbalı köyü yakınlarındaki Kızılırmak kenarında bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kırıkkale ve Yahşihan belediyeleri itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangında 25 hektarlık alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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