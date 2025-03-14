Kırıkkale'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hacıbalı köyü yakınlarındaki Kızılırmak kenarında bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kırıkkale ve Yahşihan belediyeleri itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangında 25 hektarlık alan zarar gördü.
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