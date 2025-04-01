Kırıkkale'deki cinayete ilişkin yakalanan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı
Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Yenimahalle Rıza Elitok Parkı'nda çıkan kavgaya ilişkin yakalanan E.C.A, S.Ö, O.B, A.B, İ.M. ve S.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.C.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Önceki gün Yenimahalle Rıza Elitok Parkı'nda, aralarında husumet bulunan Y.A, B.S, H.S, F.D, E.C.A, S.Ö, O.B, A.B, İ.M. ve S.G. arasında kavga çıkmıştı.
Kavgada Y.A, B.S, H.S. ve F.D. bıçakla yaralanmış, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Y.A, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
Şüpheliler, E.C.A, S.Ö, O.B, A.B, İ.M. ve S.G. gözaltına alınmıştı.
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