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        Kırıkkale'deki cinayete ilişkin yakalanan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 13:56 Güncelleme: 01.04.2025 - 13:56
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        Kırıkkale'deki cinayete ilişkin yakalanan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Yenimahalle Rıza Elitok Parkı'nda çıkan kavgaya ilişkin yakalanan E.C.A, S.Ö, O.B, A.B, İ.M. ve S.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.C.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Önceki gün Yenimahalle Rıza Elitok Parkı'nda, aralarında husumet bulunan Y.A, B.S, H.S, F.D, E.C.A, S.Ö, O.B, A.B, İ.M. ve S.G. arasında kavga çıkmıştı.

        Kavgada Y.A, B.S, H.S. ve F.D. bıçakla yaralanmış, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Y.A, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

        Şüpheliler, E.C.A, S.Ö, O.B, A.B, İ.M. ve S.G. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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