Kırıkkale'deki cinayete ilişkin yakalanan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı

Kavgada Y.A, B.S, H.S. ve F.D. bıçakla yaralanmış, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Y.A, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Önceki gün Yenimahalle Rıza Elitok Parkı'nda, aralarında husumet bulunan Y.A, B.S, H.S, F.D, E.C.A, S.Ö, O.B, A.B, İ.M. ve S.G. arasında kavga çıkmıştı.

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