Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı

Kara yolundaki trafik yoğunluğunun hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Karayolları ekipleri, trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

Trafik polisleri de ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bayram için memleketlerine gidenler, ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de bayramın 3. gününde trafik yoğunluğunu artırdı.

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