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        Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı

        "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 18:16 Güncelleme: 01.04.2025 - 18:32
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        Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
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        "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu.

        Bayram için memleketlerine gidenler, ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de bayramın 3. gününde trafik yoğunluğunu artırdı.

        Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yolunda yaşanan yoğunluk sebebiyle trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

        Trafik polisleri de ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Karayolları ekipleri, trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

        Kara yolundaki trafik yoğunluğunun hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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