Yahşihan Belediye Başkanı Sungur, koltuğunu 6. sınıf öğrencisine devretti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'dan koltuğu devralan 6. sınıf öğrencisi Aysima Gülcan, belediye encümen toplantısına başkanlık etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Sungur, Şehit Mustafa Uğurelli Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Aysima Gülcan ve beraberindekileri kabul etti.

Sungur, etkinlik kapsamında koltuğunu makamını 6. sınıf öğrencisi Aysima Gülcan'a devretti.

Daha sonra temsili olarak belediye encümen toplantısına başkanlık eden Aysima, belediye çalışmaları hakkında bilgi alarak fikirlerini paylaştı.

Aysima, "Başkan olmak çok büyük bir sorumluluk ama bir o kadar da güzel bir duygu. Çocukların da fikirlerinin önemli olduğunu göstermek istedim." ifadesini kullandı.

Başkan Ahmet Sungur da Aysima'nın özgüveni, cesareti ve temsil kabiliyetinin kendilerini gururlandırdığını belirtti.

23 Nisan'ın sadece bir bayram değil, çocukların hayallerine, sesine ve vizyonuna alan açmaları gereken özel bir gün olduğunu vurgulayan Sungur, geleceklerini emanet edecekleri çocuklar için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.