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        Kırıkkale'deki silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 15:38 Güncelleme: 23.04.2025 - 15:38
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        Kırıkkale'deki silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.

        Yenimahalle 247. Sokak'ta dün çıkan silahlı kavgada H.M.E'nin tabancayla yaralanmasının ardından yakalanan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S.G. savcılıktan salıverildi.

        Hakimliğe sevk edilen zanlılardan H.D. tutuklanırken, E.Y., Ş.D. ve T.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Yenimahalle 247. Sokak'ta dün H.M.E. ile H.D. (43), Ş.D. (25) ve E.Y. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, H.M.E. tabancayla omzundan yaralanmıştı.

        Kavgayla ilgili H.D., Ş.D. ve E.Y. ile olayın ardından bir tabanca ve tüfeği sakladıkları belirlenen T.Y. ve M.S.G. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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