GÜNCELLEME - Kırıkkale'de sağanak nedeniyle dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Kırıkkale'nin merkezi ve Yahşihan ilçesinde sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu ev ve iş yerleri ile caddeler, park ve bahçeleri su bastı, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Yahşihan'da yağışın ardından oluşan sel nedeniyle Hacıbey Mahallesi'ndeki dere taştı, yolları çamur kapladı.

Derenin taşması nedeniyle Kırıkkale-Ankara kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

İlçedeki ev, iş yeri ve bahçeleri de su basarken, müstakil evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Ahmet Yesevi Caddesi yanından geçen tren yolunun selden hasar görmesi üzerine aksayan tren seferleri, çalışmaların ardından yeniden başladı.

Öte yandan merkez Çalılıöz Mahallesi'nde yolu su basması sonucu mahsur kalan bir araç sürücüsünün yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilde etkili olan yağış sonucunda 36 ihbar alındığını belirtti.