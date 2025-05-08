Kırıkkale'de hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de "kasten öldürme" suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kırıkkale'de "kasten öldürme" suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, "kasten öldürme" suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.B. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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