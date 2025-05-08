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        Kırıkkale'de hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de "kasten öldürme" suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 11:23 Güncelleme: 08.05.2025 - 11:23
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        Kırıkkale'de hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kırıkkale'de "kasten öldürme" suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, "kasten öldürme" suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.B. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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