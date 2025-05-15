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        Kırıkkale'deki cinayet ve yaralama olayına ilişkin yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 22:19 Güncelleme: 15.05.2025 - 22:19
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        Kırıkkale'deki cinayet ve yaralama olayına ilişkin yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Yenişehir Mahallesi 265. Sokak'ta çıkan silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin yakalanan T.O.D., A.D., U.O., Ö.Ç. ve Y.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.O.D., A.D. ve U.O. cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Firari zanlı İ.D'nin yakalanması için polisin çalışmaları sürüyor.

        Dün, Yenişehir Mahallesi 265. Sokak'ta aralarında husumet bulunan T.O.D., A.D, U.O., Ö.Ç., Y.Y. ve İ.D. ile A.S.T., Ö.F.S. ve S.S. arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıkmıştı.

        Kavgada tabancayla vurulan A.S.T., olay yerinde hayatını kaybetmiş, silah ve bıçakla yaralanan U.O., Ö.F.S. ve S.S. ise sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

        Şüpheliler T.O.D., A.D., Ö.Ç. ve Y.Y. olay sonrası, U.O. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınmış, İ.D. ise kaçmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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