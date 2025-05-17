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        Kırıkkale'deki cinayet ve yaralama olayına ilişkin 1 şüpheli daha tutuklandı

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 1 zanlı daha tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 21:42 Güncelleme: 17.05.2025 - 21:42
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        Kırıkkale'deki cinayet ve yaralama olayına ilişkin 1 şüpheli daha tutuklandı
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        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 1 zanlı daha tutuklandı.

        Yenişehir Mahallesi 265. Sokak'ta çıkan silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin yakalanan firari şüpheli İ.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Yenişehir Mahallesi 265. Sokak'ta, 14 Mayıs'ta aralarında husumet bulunan T.O.D, A.D, U.O, Ö.Ç, Y.Y. ve İ.D. ile A.S.T, Ö.F.S. ve S.S. arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıkmıştı.

        Kavgada tabancayla vurulan A.S.T, olay yerinde hayatını kaybetmiş, silah ve bıçakla yaralanan U.O, Ö.F.S. ve S.S. ise sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

        Gözaltına alınan T.O.D, A.D. ve U.O. tutuklanmış, Ö.Ç. ve Y.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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