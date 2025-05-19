Bahşılı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Latif Baran, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Bahşılı ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

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