Bahşılı'da yangın çıkan barakada hasar oluştu
Bahşılı ilçesinde bir barakada çıkan yangın hasara neden oldu.
Bahşılı ilçesinde bir barakada çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, M.T'nin Atadönmez Mahallesi Kümeevler mevkisinde kiraladığı arsada bulunan barakada, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın barakada büyük çaplı hasara neden oldu.
Yangını birilerinin çıkardığını öne süren M.T, polise suç duyurusunda bulundu.
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