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        Bahşılı'da yangın çıkan barakada hasar oluştu

        Bahşılı ilçesinde bir barakada çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 17:12 Güncelleme: 19.05.2025 - 17:18
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        Bahşılı'da yangın çıkan barakada hasar oluştu
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        Bahşılı ilçesinde bir barakada çıkan yangın hasara neden oldu.

        Alınan bilgiye göre, M.T'nin Atadönmez Mahallesi Kümeevler mevkisinde kiraladığı arsada bulunan barakada, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Yangın barakada büyük çaplı hasara neden oldu.

        Yangını birilerinin çıkardığını öne süren M.T, polise suç duyurusunda bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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