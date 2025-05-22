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        Kırıkkale'de lokantada çıkan yangın hasara neden oldu

        Kırıkkale'de merkeze bağlı Hacılar beldesinde lokantada çıkan yangında büyük çapta hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 23:35 Güncelleme: 22.05.2025 - 23:35
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        Kırıkkale'de lokantada çıkan yangın hasara neden oldu
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        Kırıkkale'de merkeze bağlı Hacılar beldesinde lokantada çıkan yangında büyük çapta hasar oluştu.

        Kırıkkale-Kulu kara yolu üzerinde İbrahim Y'ye ait lokantada çıkan yangın, kısa sürede çatının tamamına sıçradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine merkez ve ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Jandarma ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

        Baca kısmından çıktığı değerlendirilen yangında, lokantada büyük çapta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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