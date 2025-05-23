Yahşihan'da "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" etkinliği düzenlendi

Sağlık Bakanlığınca Türkiye genelinde başlatılan "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğünce etkinlik düzenlendi.

Bu kapsamda İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Yahşihan Belediyesini ziyaret ederek, belediye personeline yönelik bilgilendirmede bulundu, boy ve kilo ölçümü yaptı.

Belediye Başkan Ahmet Sungur, sağlıklı yaşamın bireylerin hem fiziksel hem de zihinsel refahı için büyük önem taşıdığını belirtti.

Belediye olarak bu anlamlı projeye destek vermekten memnuniyet duyduklarını dile getiren Sungur, vatandaşların farkındalığını artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez ise proje kapsamında vatandaşların ideal kilo, vücut kitle indeksi ve genel sağlık durumu hakkında bilgilendirildiğini vurguladı.

Personelin büyük bir özveriyle sahada çalıştığını anlatan Sönmez, "Bu tür iş birlikleriyle daha çok kişiye ulaşma şansımız artıyor." dedi.