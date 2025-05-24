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        Kırıkkale'de "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" açıldı

        Kırıkkale'de hükümlü ve tutukluların ürettikleri ürünlerin sergilendiği İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 13:22 Güncelleme: 24.05.2025 - 13:53
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        Kırıkkale'de "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" açıldı
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        Kırıkkale'de hükümlü ve tutukluların ürettikleri ürünlerin sergilendiği İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açıldı.

        Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, tutuklu ve hükümlülerin topluma kazandırılmasındaki amaçlardan birinin de suçluyu ve toplumu korumak olduğunu söyledi.

        Toplumun sağlıklı ve güvenli şekilde yaşayabilmesi için suçlunun ıslah olması gerektiğini vurgulayan Can, "Dolayısıyla onun ıslahının sağlanabilmesi için devletin sunduğu bütün imkanlar ve yaptığı harcamalar, aslında toplumun diğer kesiminin güvenli ve huzurlu şekilde yaşayabilmesi içindir. Bunu içselleştirmemiz lazım. Bu anlamda İşyurtları Kurumumuz ile Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğümüz büyük bir görev ifa etmektedirler. Uluslararası heyetler, insan haysiyetine uygun şekilde davranıldığına dair Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ödüllendirmiştir." ifadesini kullandı.

        Can, stantlarda yer alan ürünlerde herhangi bir katkının olmadığını ve doğal ortamlarda üretildiğine dikkati çekerek, vatandaşların rahatlıkla alabileceğini dile getirdi.

        Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanı Hüsnü Gezginci de bugün burada sadece bir fuarın kapılarını açmadıklarını, aynı zamanda üretimin, emeğin, umudun ve yeniden kazanımın toplumla buluşmasını gerçekleştirdiklerini söyledi.

        İşyurtlarının, hükümlü ve tutuklulara meslek edindirmek ve onları topluma yeniden kazandırmak amacıyla kurulmuş, Adalet Bakanlığına bağlı özel bütçeli bir kurum olduğunu vurgulayan Gezginci, şunları kaydetti:

        "Kurulduğu günden bugüne kadar 100 binlerce hükümlü ve tutukluya işbaşı mesleki eğitimler vererek infaz sürecinde ve tahliye sonrasında onların yeniden topluma kazandırılmasına katkı sağlamıştır. İşyurtları Kurumu, bugün Türkiye'de belki de en müstesna kurumlardan birisidir. Aynı zamanda dünyada da benzeri az bulunan ve örnek teşkil eden yapılardan biridir. Kırıkkale'de düzenlenen fuar, hükümlülerin emeğini görünür kılmak, kurumsal kapasitemizi tanımak ve halkımızla daha güçlü bir bağ kurmak açısından büyük önem arz etmektedir."

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin de fuar süresince Türkiye genelindeki ceza infaz kurumlarında faaliyet gösteren işyurtlarında üretilen el sanatları, mobilya, tekstil, gıda ve seramik gibi pek çok alandaki ürünlerin ziyaretçilerle buluşturulduğunu ifade etti.

        Vali Mehmet Makas ve AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan da programda konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından Türkiye genelinden 62 Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesindeki hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen gıda, tekstil, gümüş işleme, ahşap hediyelik eşya, deri çanta gibi ürünlerin sergilendiği fuarın açılışı, protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek yapıldı.

        Adalet Bakanlığı yetkilileri, il protokolü ile davetlilerin katıldığı tören, stantların gezilmesiyle sona erdi.

        Fuar, 28 Mayıs Çarşamba gününe kadar ziyarete açık olacak.

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