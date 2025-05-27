Kırıkkale'de "irtikap" soruşturması kapsamında 8 şüpheli yakalandı

İl dışında oldukları belirlenen Ü.T. ve K.T'nin de gözaltına alınarak Kırıkkale'ye getirileceği belirtildi.

Operasyonda, eski Yahşihan Belediye Başkanı O.T. ile M.Ç, C.A, İ.A, M.T, T.A, M.T. ve A.D. yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde "kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine ya da başkasına menfaat sağlaması (irtikap)" suçundan, aralarında eski belediye başkanının da bulunduğu 8 zanlı gözaltına alındı.

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