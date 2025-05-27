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        Kırıkkale'de "irtikap" soruşturması kapsamında 8 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde "kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine ya da başkasına menfaat sağlaması (irtikap)" suçundan, aralarında eski belediye başkanının da bulunduğu 8 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 13:25 Güncelleme: 27.05.2025 - 13:25
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        Kırıkkale'de "irtikap" soruşturması kapsamında 8 şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde "kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine ya da başkasına menfaat sağlaması (irtikap)" suçundan, aralarında eski belediye başkanının da bulunduğu 8 zanlı gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, savcılığın talimatı üzerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda, eski Yahşihan Belediye Başkanı O.T. ile M.Ç, C.A, İ.A, M.T, T.A, M.T. ve A.D. yakalandı.

        İl dışında oldukları belirlenen Ü.T. ve K.T'nin de gözaltına alınarak Kırıkkale'ye getirileceği belirtildi.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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