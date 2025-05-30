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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 15:34 Güncelleme: 30.05.2025 - 15:34
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretinin tespitine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, S.B. ve B.C.Y'nin bulunduğu araçta arama yapan ekipler, 2 bin 240 sentetik hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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