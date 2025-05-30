Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Bu kapsamda, S.B. ve B.C.Y'nin bulunduğu araçta arama yapan ekipler, 2 bin 240 sentetik hap ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretinin tespitine yönelik çalışma yürüttü.

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