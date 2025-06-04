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        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı

        Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 16:11 Güncelleme: 04.06.2025 - 16:17
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        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı
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        Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oluyor.

        Bayram için memleketlerine gitmek isteyenlerin yola çıkmasıyla kentte başlayan trafik yoğunluğunun, akşam saatlerinde ve yarın artarak devam etmesi bekleniyor.

        Bayram tedbirleri kapsamında jandarma ekipleri, 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan kentteki Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki kontrol noktasında dronla trafik denetimi gerçekleştirdi.

        Denetimde durdurulan araç sürücüleri ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ile rutin trafik kontrolleri de yapıldı.

        Sürücü ve yolcuların bayramını kutlayan ekipler, vatandaşları dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise bayram tedbirleri kapsamında trafik ışık sürelerini uzatarak trafiğin akıcı kalmasını sağlıyor. Ayrıca her 10 kilometre mesafede görünür olacak şekilde ekip planlaması yapılarak dron, radar, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ve ekiplerce trafik ihlallerine yönelik denetim gerçekleştiriliyor.

        Karayolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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