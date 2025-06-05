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        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu sürüyor

        Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 16:33 Güncelleme: 05.06.2025 - 16:51
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        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu sürüyor
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        Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oluyor.

        Bayram için memleketlerine gitmek isteyenler, 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de trafik yoğunluğunu artırdı.

        Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için çaba gösterirken, Karayolları ekipleri de Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

        Kara yolundaki trafik yoğunluğunun gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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