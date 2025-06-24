Kırıkkale'de köpük tüpünün patlaması sonucu belediye personeli ağır yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlama sırasında alanda bulunan ve garaj amiri olduğu öğrenilen D.Ş. (46) yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde inşaatı devam eden yıkama alanında bulunan köpük tüpü basınçtan dolayı patladı.

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