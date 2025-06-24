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        Kırıkkale'de köpük tüpünün patlaması sonucu belediye personeli ağır yaralandı

        Kırıkkale Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde köpük tüpünün patlaması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 14:17 Güncelleme: 24.06.2025 - 14:17
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        Kırıkkale'de köpük tüpünün patlaması sonucu belediye personeli ağır yaralandı
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        Kırıkkale Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde köpük tüpünün patlaması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde inşaatı devam eden yıkama alanında bulunan köpük tüpü basınçtan dolayı patladı.

        Patlama sırasında alanda bulunan ve garaj amiri olduğu öğrenilen D.Ş. (46) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan D.Ş., sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal da hastaneye giderek D.Ş. hakkında doktorlardan bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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