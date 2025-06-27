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        Kırıkkale'de drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi

        Kırıkkale'de otomobiliyle drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 15:59 Güncelleme: 27.06.2025 - 15:59
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        Kırıkkale'de drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi
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        Kırıkkale'de otomobiliyle drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı.

        Hüseyin Kahya Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda çok sayıda drift yapan otomobil, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

        Ekipler, bir aracın plakasını ve sürücüyü tespit etti.

        Sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 46 bin 392 lira idari para cezası kesildi.

        Öte yandan kamu düzenini bozan ve çevreye rahatsızlık veren sürücülere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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