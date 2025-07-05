İstanbul'da trafik kazasında hayatını kaybeden astsubayın cenazesi Kırıkkale'de defnedildi
İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Emirhan Altın'ın (24) cenazesi memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.
İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Emirhan Altın'ın (24) cenazesi memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.
Çatalca'da dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Altın'ın cenazesi, Aşağı Mahmutlar Mahallesi Camisi'ne getirildi.
Cenaze töreninde, Altın'ın yakınları taziyeleri kabul etti.
Öğle vakti kılınan namazın ardından Altın'ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Altın'ın ailesi ve yakınları ile Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Ahmet Önal, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
- Olay
Çatalca mevkisinde seyreden 34 DZC 538 plakalı otomobilin dün, Büyükçekmece yol ayrımında bariyere çarpması sonucu araçta bulunan Emirhan Altın olay yerinde hayatını kaybetmiş, jandarma uzman çavuş oldukları öğrenilen İ.B. ve S.S. de yaralanmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.