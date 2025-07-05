İstanbul'da trafik kazasında hayatını kaybeden astsubayın cenazesi Kırıkkale'de defnedildi

Çatalca mevkisinde seyreden 34 DZC 538 plakalı otomobilin dün, Büyükçekmece yol ayrımında bariyere çarpması sonucu araçta bulunan Emirhan Altın olay yerinde hayatını kaybetmiş, jandarma uzman çavuş oldukları öğrenilen İ.B. ve S.S. de yaralanmıştı.

Cenaze törenine, Altın'ın ailesi ve yakınları ile Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Ahmet Önal, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

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