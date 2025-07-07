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        Kırıkkale'de cesedi Kızılırmak'a atılan kadınla ilgili 6 sanık yargılanıyor

        Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner'in öldürüldükten sonra cesedinin Kızılırmak'a atılmasıyla ilgili aralarında 2 kardeşinin de bulunduğu 5'i tutuklu, 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 15:20 Güncelleme: 07.07.2025 - 15:20
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        Kırıkkale'de cesedi Kızılırmak'a atılan kadınla ilgili 6 sanık yargılanıyor
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        Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner'in öldürüldükten sonra cesedinin Kızılırmak'a atılmasıyla ilgili aralarında 2 kardeşinin de bulunduğu 5'i tutuklu, 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar kadının kardeşleri Ş.G. ve Y.G. ile D.U, K.U. ve soruşturması ayrı yürütülen yaşı küçük çocuk H.U. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile bağlandı. Tutuksuz sanık G.F.G. ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

        Suçlamaları reddeden sanıklar, önceki ifadelerini tekrar ettiklerini belirterek, tahliyelerini talep etti.

        Savcının mütalaasının ardından taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Y.G'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer sanıkların da mevcut durumlarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Sevgi Gülden Yalçıner'in Karaağıl köyünde 25 Eylül 2024'te kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve dalgıç ekiplerince bölgede ve Kızılırmak'ta arama çalışmaları başlatılmış, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, kadının cesedine 13 Ekim'de Karakeçili ilçesi Çeşnigir Köprüsü yakınında Kızılırmak'ta vücuduna tel örgü ve taş bağlanmış halde ulaşmıştı.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadının kardeşleri Ş.G. ve Y.G, yeğeni G.F.G. ile K.U, H.U. ve D.U. tutuklanmış, G.F.G. daha sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca, sanıklar Ş.G. ve Y.G'nin "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek", G.F.G, K.U. ve D.U'nun ise "tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Sanıklardan H.U'nun ise yaşının küçük olması nedeniyle hakkındaki soruşturmanın ayrı yürütülmesine karar verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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