Bahşılı Kaymakamı Bozkır, buğday hasadına katıldı

Kaymakam Bozkır'a, İl Genel Meclisi Başkanvekili Ahmet Şenses ve bazı ilçe protokolü üyeleri katıldı.

Daha sonra yaz Kur'an kursundaki çocukları ziyaret ederek, çeşitli hediyeler veren Kaymakam Bozkır, kadınlarla da bir araya geldi.

Köyde çiftlerle bir araya gelerek hasada katılan Bozkır, muhtar Satılmış Ercan ve vatandaşlardan bilgi aldı.

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