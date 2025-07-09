Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Bahşılı Kaymakamı Bozkır, buğday hasadına katıldı

        Bahşılı Kaymakamı Fidan Bozkır, ilçeye bağlı Küreboğazı köyünde buğday hasadına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 10:07 Güncelleme: 09.07.2025 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahşılı Kaymakamı Bozkır, buğday hasadına katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bahşılı Kaymakamı Fidan Bozkır, ilçeye bağlı Küreboğazı köyünde buğday hasadına katıldı.

        Köyde çiftlerle bir araya gelerek hasada katılan Bozkır, muhtar Satılmış Ercan ve vatandaşlardan bilgi aldı.

        Daha sonra yaz Kur'an kursundaki çocukları ziyaret ederek, çeşitli hediyeler veren Kaymakam Bozkır, kadınlarla da bir araya geldi.

        Kaymakam Bozkır'a, İl Genel Meclisi Başkanvekili Ahmet Şenses ve bazı ilçe protokolü üyeleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD tarifelerden ne kadar kazanacak?
        ABD tarifelerden ne kadar kazanacak?
        "Netanyahu keyfi kırmızı çizgilerle ateşkese engel oluyor"
        "Netanyahu keyfi kırmızı çizgilerle ateşkese engel oluyor"
        Katil ağabeyin ifadesi ortaya çıktı
        Katil ağabeyin ifadesi ortaya çıktı
        Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
        Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
        Osimhen'de mutlu son!
        Osimhen'de mutlu son!
        Yatırım fonları ve Türk Lirası mevduatta stopaj arttı
        Yatırım fonları ve Türk Lirası mevduatta stopaj arttı
        Taremi sürprizi!
        Taremi sürprizi!
        Özgür Özel’e saldırmıştı! Bugün hakim karşısına çıkacak
        Özgür Özel’e saldırmıştı! Bugün hakim karşısına çıkacak
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Ceketin altında Irina var
        Ceketin altında Irina var
        Trump Mamdani'ye yüklendi
        Trump Mamdani'ye yüklendi
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        Demokrat üyeler mektup gönderdi: "Altın Kubbe planından vazgeç"
        Demokrat üyeler mektup gönderdi: "Altın Kubbe planından vazgeç"
        Hava sıcaklıkları mevsim normali üzerinde! Rekor değerler görülebilir
        Hava sıcaklıkları mevsim normali üzerinde! Rekor değerler görülebilir
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        2025’te emeklilik avantajlı mı?
        2025’te emeklilik avantajlı mı?
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Birlikte görüntülendiler
        Birlikte görüntülendiler

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de 7'si hükümlü aranan 9 kişi yakalandı
        Kırıkkale'de 7'si hükümlü aranan 9 kişi yakalandı
        Kırıkkale'de iddialaşma sonucu 4 gün önce köprüden ırmağa atlayan gencin ce...
        Kırıkkale'de iddialaşma sonucu 4 gün önce köprüden ırmağa atlayan gencin ce...
        Kırıkkale'de hakkında 22 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de hakkında 22 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de firari 2 hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de firari 2 hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de cesedi Kızılırmak'a atılan kadınla ilgili 6 sanık yargılanıyor
        Kırıkkale'de cesedi Kızılırmak'a atılan kadınla ilgili 6 sanık yargılanıyor
        İstanbul'da kazada ölen astsubay, Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı
        İstanbul'da kazada ölen astsubay, Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı