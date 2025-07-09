Bahşılı Kaymakamı Bozkır, buğday hasadına katıldı
Bahşılı Kaymakamı Fidan Bozkır, ilçeye bağlı Küreboğazı köyünde buğday hasadına katıldı.
Bahşılı Kaymakamı Fidan Bozkır, ilçeye bağlı Küreboğazı köyünde buğday hasadına katıldı.
Köyde çiftlerle bir araya gelerek hasada katılan Bozkır, muhtar Satılmış Ercan ve vatandaşlardan bilgi aldı.
Daha sonra yaz Kur'an kursundaki çocukları ziyaret ederek, çeşitli hediyeler veren Kaymakam Bozkır, kadınlarla da bir araya geldi.
Kaymakam Bozkır'a, İl Genel Meclisi Başkanvekili Ahmet Şenses ve bazı ilçe protokolü üyeleri katıldı.
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