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        Kırıkkale'de devrilen forkliftin altında kalan 16 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 20:27 Güncelleme: 10.07.2025 - 20:38
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        Kırıkkale'de devrilen forkliftin altında kalan 16 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi
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        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

        E.Ö.T. (16) idaresindeki forklift, Bayraktepe Mahallesi 392. Sokak'ta yokuştan aşağı indiği sırada devrildi.

        Sürücü aracın altında kaldı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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