Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de dernekte kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza kesildi

        Kırıkkale'de dernekte kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 14:10 Güncelleme: 13.07.2025 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de dernekte kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza kesildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırıkkale'de dernekte kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine, Yenidoğan Mahallesi'ndeki içkili mekanları kontrolleri sırasında bölgede bulunan bir iş yeri içerisinden kavga ihbarı yapıldı.

        İş yerinin üst katına çıkan ekipler, dernek olduğu belirlenen yerde kumar oynandığını tespit etti.

        Dernekte kumar oynadıkları belirlenen 6 kişiye "Kabahatler Kanunu" kapsamında 55 bin 482 lira idari para cezası kesildi.

        Öte yandan, dernek başkanı M.Ş. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Dernekte yapılan aramada, 5 bin 800 lira ve çok sayıda kumar araç gereci ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konteynerde soygun cinayeti!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        "Otel yönetimi, çıkarken yan odadakileri bile uyandırmadı!"
        "Otel yönetimi, çıkarken yan odadakileri bile uyandırmadı!"
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi mesajı
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi mesajı
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        Ankara'da 26 katlı binada yangın: 3 ölü
        Ankara'da 26 katlı binada yangın: 3 ölü
        Şile Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        Şile Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        Yağış çok az! Şiddetli rüzgara dikkat!
        Yağış çok az! Şiddetli rüzgara dikkat!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        "Pezeşkiyan'ın bulunduğu bina vuruldu"
        "Pezeşkiyan'ın bulunduğu bina vuruldu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        12 milyon lira dolandırıldı
        12 milyon lira dolandırıldı
        Dünya mirası oldu
        Dünya mirası oldu
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!

        Benzer Haberler

        Bahşılı'da barakada çıkan yangın söndürüldü
        Bahşılı'da barakada çıkan yangın söndürüldü
        Kırıkkale'de düzenlenen 2025 Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali sona...
        Kırıkkale'de düzenlenen 2025 Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali sona...
        Bakan Uraloğlu: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu 42 il için batıya açılan ye...
        Bakan Uraloğlu: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu 42 il için batıya açılan ye...
        Bakan Uraloğlu: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu 42 il için batıya açılan ye...
        Bakan Uraloğlu: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu 42 il için batıya açılan ye...
        Bakan Uraloğlu: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu 42 il için batıya açılan ye...
        Bakan Uraloğlu: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu 42 il için batıya açılan ye...
        Kırıkkale'de devrilen forkliftin altında kalan 16 yaşındaki sürücü yaşamını...
        Kırıkkale'de devrilen forkliftin altında kalan 16 yaşındaki sürücü yaşamını...