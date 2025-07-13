Kırıkkale'de dernekte kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza kesildi

Dernekte yapılan aramada, 5 bin 800 lira ve çok sayıda kumar araç gereci ele geçirildi.

Öte yandan, dernek başkanı M.Ş. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

İş yerinin üst katına çıkan ekipler, dernek olduğu belirlenen yerde kumar oynandığını tespit etti.

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