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        Kırıkkale'deki "usulsüz sağlık raporu" soruşturması kapsamında 33 kişi memuriyetten çıkarıldı

        Kırıkkale'deki "usulsüz sağlık raporu" operasyonu soruşturması kapsamında 33 kişi memuriyetten çıkarıldı, 13 kişinin iş akdi feshedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 11:17 Güncelleme: 29.07.2025 - 11:17
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        Kırıkkale'deki "usulsüz sağlık raporu" soruşturması kapsamında 33 kişi memuriyetten çıkarıldı
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        Kırıkkale'deki "usulsüz sağlık raporu" operasyonu soruşturması kapsamında 33 kişi memuriyetten çıkarıldı, 13 kişinin iş akdi feshedildi.

        Kentteki bir kamu hastanesinde usulsüz sağlık raporu düzenlendiği ihbarı üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 Kasım 2024'te başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan bir şüpheli, etkin pişmanlıktan yararlandı.

        Zanlı, ifadesinde sahte rapor yazılması için para aldığını, hastanede çalışan diğer görevlilerle ortak hareket ettiklerini ve aldığı paraların bir kısmını raporların düzenlenmesinde çeşitli şekillerde yer alan diğer personele verdiğini öne sürdü.

        Yine itirafçının telefonundan elde edilen WhatsApp yazışmalarından sahte raporlar yazıldığı tespit edildi.

        Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendirilen müfettişlerin yaptığı inceleme sonucu 33 kişi memuriyetten çıkarıldı, 13 kişinin iş akdi feshedildi.

        Kırıkkale'deki bir kamu hastanesinde usulsüz sağlık raporu düzenlendiği ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 Kasım 2024'te İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 zanlıdan 8'i tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Daha sonra 8 şüpheli de adli kontrolle salıverilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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