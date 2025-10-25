Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Karakeçili'deki okullarda Gazze yararına kermes düzenlendi

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki okullarda Gazze için yardım kermesi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 12:04 Güncelleme: 25.10.2025 - 12:04
        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki okullarda Gazze için yardım kermesi düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliklerde öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından hazırlanan yiyecek ve içecekler satışa sunuldu.

        Karakeçili İmam Hatip Lisesi bahçesindeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim okunan etkinlikte, öğrenciler tarafından şiirler ve ilahiler seslendirildi, dua edildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Nafiz Arafat Tanıt, programdaki konuşmasında, kermesin öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşların işbirliğiyle düzenlediğini söyledi.

        Tanıt, kermeste elde edilen gelirin Filistin ve Gazze'de zülüm altında bulunan, açlığa ve soykırıma maruz bırakılan insanlara yardım olarak gönderileceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

