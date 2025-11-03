Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de otomobilin çarptığı yaya öldü

        Kırıkkale'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 09:27 Güncelleme: 03.11.2025 - 09:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de otomobilin çarptığı yaya öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırıkkale'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Sefer Ş. idaresindeki 40 AAY 821 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Yenimahalle Mezarlık Kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Tevfik Kibar'a çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı kontrolde Kibar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kibar'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        2 kişiyi öldürmüştü! Kahvehane katliamında şaşırtan ifade!
        2 kişiyi öldürmüştü! Kahvehane katliamında şaşırtan ifade!
        Otomotiv sanayisinden yurt dışı açılımı
        Otomotiv sanayisinden yurt dışı açılımı
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        Göbek bağı daha kurumamış! Kız bebeğine ait... Bu nasıl vicdan?
        Göbek bağı daha kurumamış! Kız bebeğine ait... Bu nasıl vicdan?
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        SGK açığı 2026’da azalacak
        SGK açığı 2026’da azalacak
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        Trump'tan Nijerya açıklaması: Birçok plan var
        Trump'tan Nijerya açıklaması: Birçok plan var
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Meksikalı belediye başkanı "Ölüler Günü" kutlamalarında öldürüldü
        Meksikalı belediye başkanı "Ölüler Günü" kutlamalarında öldürüldü
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Gülümseyen depresyonun gizli yüzü
        Gülümseyen depresyonun gizli yüzü
        Dolmabahçe'de Fener destanı!
        Dolmabahçe'de Fener destanı!
        Thodex’in sahibi cezaevinde nasıl öldü?
        Thodex’in sahibi cezaevinde nasıl öldü?
        Jhon Duran attı, Tedesco ilk derbisini kazandı!
        Jhon Duran attı, Tedesco ilk derbisini kazandı!
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        İşte İngiliz Kemal!
        İşte İngiliz Kemal!

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de FETÖ hükümlüsü ihraç astsubay yakalandı
        Kırıkkale'de FETÖ hükümlüsü ihraç astsubay yakalandı
        Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü örgütün "gaybubet evi"nde yakalandı
        Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü örgütün "gaybubet evi"nde yakalandı
        Hareket halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
        Hareket halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
        Kırıkkale'de seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın hasara yol aç...
        Kırıkkale'de seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın hasara yol aç...