Kırıkkale'de otomobilin çarptığı yaya öldü
Kırıkkale'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Sefer Ş. idaresindeki 40 AAY 821 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Yenimahalle Mezarlık Kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Tevfik Kibar'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde Kibar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kibar'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
