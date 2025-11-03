Kırıkkale'de Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile korumasını öldüren sanık yargılanıyor

Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 9 ila 15 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şen ve koruması Çelikkol, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan Şen'in akrabası E.Ç.Ş. tutuklanmıştı.

E.Ç.Ş, 4 Kasım 2024'te ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde Hilmi Şen, Mikayil Çelikkol, Ömer Şengül ve Koray Kaya'yı silahla yaralamış, olay yeri yakınındaki bir kişi de panikleyip düşerek yaralanmıştı.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen ile korumasını tabancayla öldüren ve 2 kişiyi yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

