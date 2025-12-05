Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de kayınpeder tabancayla gelinini yaraladı, gelininin kız kardeşini öldürdü

        Kırıkkale'de kayınpederi tarafından tabancayla vurulan gelin ağır yaralandı, gelinin kız kardeşi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 17:41 Güncelleme: 05.12.2025 - 17:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de kayınpeder tabancayla gelinini yaraladı, gelininin kız kardeşini öldürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırıkkale'de kayınpederi tarafından tabancayla vurulan gelin ağır yaralandı, gelinin kız kardeşi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Y.E, Yaylacık Mahallesi'ndeki bir avukatlık bürosunda oğlunun boşanma aşamasındaki eşi Eser E. ve kardeşi Nilgün Geçer'le bir araya geldi.

        Burada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kayınpeder Y.E, gelini ve gelininin kız kardeşine tabancayla ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan iki kız kardeş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Geçer, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan Eser E'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

        Öte yandan, olay sırasında avukatlık bürosunda bulunan tarafların yakınları da fenalık geçirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        5 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        5 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"

        Benzer Haberler

        Uzman çavuş, bacanağını öldürüp intihar etti
        Uzman çavuş, bacanağını öldürüp intihar etti
        Kırıkkale'de tır devrildi: 5 büyükbaş hayvan telef oldu
        Kırıkkale'de tır devrildi: 5 büyükbaş hayvan telef oldu
        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de sis etkili oldu
        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de sis etkili oldu
        Uzman çavuş, bacanağını öldürdükten sonra yaşamına son verdi
        Uzman çavuş, bacanağını öldürdükten sonra yaşamına son verdi
        Kırıkkale'de bacanağını silahla öldüren uzman çavuş intihar etti
        Kırıkkale'de bacanağını silahla öldüren uzman çavuş intihar etti
        Bakan Memişoğlu: Türkiye, dünyanın en iyi sağlık altyapısına kavuşmuş durum...
        Bakan Memişoğlu: Türkiye, dünyanın en iyi sağlık altyapısına kavuşmuş durum...