        Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de iki köprü arasında asılı kalan itfaiye aracındaki 3 görevli yaralandı

        Kırıkkale'de iki köprünün demir korkulukları arasında asılı kalan itfaiye aracındaki 3 görevli yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 19:23 Güncelleme: 05.12.2025 - 19:23
        Kırıkkale'de iki köprü arasında asılı kalan itfaiye aracındaki 3 görevli yaralandı
        Kırıkkale'de iki köprünün demir korkulukları arasında asılı kalan itfaiye aracındaki 3 görevli yaralandı.

        M.E. idaresindeki 06 DH 2895 plakalı MKE AŞ'ye ait itfaiye aracı, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Bağdat Köprü'de lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak iki köprünün demir korkulukları arasında asılı kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki görevliler O.H. ve H.C. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        İki köprü arasında asılı kalan itfaiye aracı, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

