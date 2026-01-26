Habertürk
        Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile korumasını öldüren sanığın yargılanması sürdü

        Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen ile koruması Mikayil Çelikkol'u tabancayla öldüren ve 2 kişiyi yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        26.01.2026 - 12:12
        Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile korumasını öldüren sanığın yargılanması sürdü
        Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık E.Ç.Ş, taraf avukatları, maktul Şen ve Çelikkol'un yakınları katıldı.

        Sanık avukatı, önceki duruşmada verilen mütalaaya bazı nedenlerle hazırlanamadığını belirterek, savunma için ek süre istedi.

        Talebi kabul eden mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

        - Olay

        E.Ç.Ş, 4 Kasım 2024'te ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, koruması Mikayil Çelikkol, Ömer Şengül ve Koray Kaya'yı silahla yaralamış, olay yeri yakınındaki bir kişi de panikleyip düşerek yaralanmıştı.

        Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şen ve koruması Çelikkol, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan Şen'in akrabası E.Ç.Ş. tutuklanmıştı.

        31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz 2024'te partisinden istifa etmişti.

        İddianamede, sanığın, Hilmi Şen'e yönelik eyleminden dolayı "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Çelikkol'u öldürdüğü için "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, Şengül ve Kara'yı yaraladığı için de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

