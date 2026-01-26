Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Haberleri

        Kırıkkale'de ramazan ayı öncesi fiyat denetimi yapıldı

        Kırıkkale'de ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 14:30 Güncelleme: 26.01.2026 - 14:30
        
        

        Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde market, fırın, lokanta ve kasap gibi yerlerde denetim yaptı.

        Ürünlerin etiketlerini, fiyatları, üretim yerlerini inceleyen ekipler marketlerde raf ile kasa fiyatlarını da karşılaştırdı.

        Denetimlerde çay, peynir, zeytin, yumurta, mercimek, sıvı yağ, pirinç, et ve tavuk grubu ürünlerin son 3 aya ait alış faturaları inceleyen ekipler, fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığını kontrol etti.

        Ürünlerin son kullanma tarihlerinin kontrol edildiği denetimlerin ramazan ayına kadar devam edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

