Kırıkkale'de fuhuş operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Kırıkkale'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "fuhşa teşvik ve aracılık etme" suçu kapsamında çalışma yaptı.
Yabancı uyruklu bir kadının para karşılığı fuhşa zorlandığını tespit eden ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, yabancı uyruklu kadınla yer ve imkan sağlayan M.T'yi yakaladı.
Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 33 bin 750 liraya el konuldu.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
