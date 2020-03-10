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Köpeklerde gençlik hastalığına dikkat Gençlik hastalığında ‘aşı’ formülü Köpek gençlik hastalığı ortamdaki diğer hayvanlara de bulaşıyor Veteriner Hekimi Semih Bilen; "Tedavi yönteminden çok öncelikle korumayı amaçlıyoruz" "Hayvan sahipleri aşılamayı unutmasınlar"

İHA

Yavru ve yetişkin köpeklerde çeşitli belirtilerle görülebilen gençlik hastalığında doğru zamanda aşı yapılmasının önemine dikkat çekiliyor.

Köpeklerde gençlik hastalığına dikkat Gençlik hastalığında ‘aşı’ formülü Köpek gençlik hastalığı ortamdaki diğer hayvanlara de bulaşıyor Veteriner Hekimi Semih Bilen; "Tedavi yönteminden çok öncelikle korumayı amaçlıyoruz" "Hayvan sahipleri aşılamayı unutmasınlar"

Yavru ve yetişkin köpeklerde çeşitli belirtilerle görülebilen gençlik hastalığında doğru zamanda aşı yapılmasının önemine dikkat çekiliyor.
Hayvanın sindirim, solunum ve sinir sistemini ciddi derecede etkileyen köpeklerde gençlik hastalığı, bazı durumlarda felce hatta ilerleyen zamanlarda ölüme neden olabiliyor. Yavru ve yetişkin köpeklerde çeşitli belirtilerle görülen bu amansız hastalığa çoğu zaman da tanı konulamıyor. Hayvanda yüksek ateş, sindirim ve yeme bozukluğu, ani kusma, sürekli uyuklama gibi belirtiler gösteren hastalığın aşı ile önüne geçilebiliyor. Doğru yaşta ve zamanda yapılan aşı, hayvanın daha sağlıklı kalmasını sağlıyor. Hayvanlarda genellikle 68 haftalık iken başlayan aşı, gençlik hastalığı için ilk olarak 79'uncu haftada ardından da 1113'üncü haftada da tekrar aşısı şeklinde devam ediyor. Tokat'ın Turhal ilçesinde üzerindeki önlüğü ile derslere katılarak köy okulunun maskotu olan 'Fındık' da bu hastalığa yakalanmış ve tüm uğraşlara rağmen kurtarılamamıştı.

"Tedavi yönteminden çok öncelikle korumayı amaçlıyoruz"
Hastalık hakkında bilgiler veren Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi Veteriner Hekimi Semih Bilen, hayvanların hastalığa yakalanmadan önce tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti. Bilen, "Gençlik hastalığı köpeklerde akut seyreden solunum yolu sindirim sistemi ve merkezi sinir sistemine etki eden çok bulaşıcı bir hastalıktır. Genellikle yüzde 90 ölümle sonuçlanan bir hastalıktır olarak biliniyor. Hayvan sahipleri bu noktada dikkat etmelidir. Hayvanda yeme içmeden kesilme, yüksek ateş gibi belirtiler oluyor. Daha sonra ilerleyen safhalarda sümüksü bir ishal ve daha sonra kanlı ishal şeklinde seyreden bir hastalık. Nefes almada zorluk ilerleyen safhalarda ve yüzde 95 ölümle sonuçlanan bir hastalık. Tedavi yönteminden çok öncelikle korumayı amaçlıyoruz biz burada 21 gün arayla ikinci aydan itibaren çift doz aşısı var bu hastalığın. Eğer ki olur da aşıyı yapamadık veya aşıdan önce hastalandı hayvan, tedavisi daha çok hastalığı atlatmaya yönelik oluyor. Serumlar ile sekonder enfeksiyonlar için antibiyotikle hastalığı atlatmaya çalışıyoruz" dedi.

"Hayvan sahipleri aşılamayı unutmasınlar"
Hastalıktan önce aşılamaya dikkat çeken Bilen, "Köpeklerde anneden ayrıldıktan sonra yaklaşık 1.5 aylıktan başlayıp 1 yaşına kadar devam eden bir risk faktörü var. 1 yaşından sonra görülmüyor mu? Görülüyor ama öldürme oranı daha az oluyor. Bu hastalığın sebebi bir virüstür. Solunum yolu olur, solunum salgıları olur yakın temastan bulaşan bir hastalık. Hayvan sahipleri aşılamayı lütfen unutmasınlar, çünkü çok fazla can kaybı yaşanıyor bu gençlik hastalığından dolayı" ifadelerini kullandı.

"Ortamda hasta bir köpek varsa diğerleri asla koyulmamalı"
Köpekler arasında hastalığın bulaşıcı olduğuna dikkat çeken Yahşihan Belediyesi Veteriner Hekimi Seda Er ise konuyla alakalı şunları dile getirdi:
"Gençlik sadece köpeklerde görülür ve inanılmaz bulaşıcı bir hastalıktır. Örneğin bir ortamda 20 tane yavru köpek varsa onlardan birinde gençlik çıktığı zaman muhtemelen 19'unda da vardır. Nefesten dahi diğer hayvanlara bulaşan bir hastalıktır. Aşı da tamamen bir koruma yolu sayılmaz çünkü bir hayvanda gençlik hastalığı varsa aşı ölümünü kolaylaştırır yani tedavisi de çok zor bulaşmama ihtimali de çok zor. 1 yaşa kadar genelde görülür. Bir ortamda bir tane gençlik hastası köpek varsa o ortama uzun bir süre bir yıla kadar ikinci bir köpek asla koyulmamalı. Çünkü gelen köpek 5 ay sonra da o ortamdan dolayı bu hastalığı kapabilir. Yani diğer köpek öldüğünde o ortamı temizlemek enfekte etmekte bazen yeterli olmuyor."

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