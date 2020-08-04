43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu: Geri dönüş için yollara akın ettiler ’Kilit Kavşak’ta trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Kurban Bayramı dolayısıyla tatillerini farklı şehirlerde değerlendiren binlerce vatandaş, ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale’deki ’kilit kavşak’ta trafik yoğunluğuna neden oldu. Gece yarısı devam eden trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı dolayısıyla tatillerini memleketlerinde geçiren binlerce vatandaş, ulaşımda 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale’deki ’kilit kavşak’ta trafiğe takıldı. Sabah saatlerinde başlayan trafik gece geç saatlere kadar sürdü. SamsunAnkara, KırıkkaleKayseri kara yolunda araçlar tampon tampona ilerleyebildi. Oluşan trafik yoğunluğu ’drone’ ile havadan görüntülendi.



Kavşaklar kapatıldı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücülere de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Kırıkkale, AnkaraSamsun ve Kayseri güzergahlarında trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ek önlemler aldı. Araçların akışı sağlanması için bazı kavşaklarda trafiğe kapatıldı.

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